“La doble moral”: Cami Recabarren reacciona a criticado comentario que recibió de Eugenia Lemos en nueva foto 

Eugenia Lemos comentó una nueva fotografía publicada por Camila Recabarren y fue criticada por una internauta, sin embargo la ex Miss Chile la defendió con una sorprendente explicación. El intenso cruce de opiniones tuvo lugar en la cuenta de Instagram de la modelo chilena.

Es necesario recordar que Eugenia y Camila participaron del reality “Amor a Prueba ” de Mega. En el programa ambas protagonizaron una intensa pelea que llegó a un “mechoneo” ampliamente comentado por los televidentes. La argentina provocó a la chilena, quien fue expulsada del reality por iniciar la agresión física.

Además, en reiteradas oportunidades la trasandina insultó a la chilena con apelativos tales como “negra sucia” o “trepadora”.

Ahora, Eugenia comentó cuatro corazones en una nueva fotografía publicada recientemente por la modelo chilena, situación que incomodó a una internauta quien escribió: “Después que la trató de negra sucia ahora le postea corazones 😂la doble moral….”.

Las palabras no pasaron desapercibidas por Camila, quien sorprendentemente defendió a su ex compañera de pantalla: “Pa’ que quedarse pega’ en el pasado… Las personas cambiamos 😌😌💋☄️☄️💥💥💥✨✨ aparte eso es pega pero esta es la vida real nena jajajaja. Ellaaaa jajaja. Es mega tela la Euge, me consta😍❤️🙌 ya nos agarramos de las mechas hace 7 años 🙊”, señaló.

El comentarios generó cientos de Me Gusta y múltiples reacciones donde se destaca la actitud de la modelo.

Revisa la publicación y los comentarios a continuación: