Tras 48 días fuera de Mega, José Miguel Viñuela regresa a la señal: “Estaba dolido”

Tras 48 días alejado de las pantallas de Mega, el animador José Miguel Viñuela finalmente regresó al estudio de Mega el pasado jueves, con el fin de retomar las grabaciones de su programa “Dale Play”.

Recordemos que a mediados de julio el conductor protagonizó un polémico incidente en donde le cortó el pelo a un camarógrafo del matinal, sin su consentimiento. Frente a esto el trabajador realizó una demanda en contra del rostro, donde exigió una indemnización de $100 millones.

En este sentido el animador comenzó con LUN, en donde se refirió a este complejo episodio: “¿Por qué me pasó? La verdad es que no tengo respuesta y eso me costó mucho, sobre todo los primeros días. No estuve bien, estaba triste, dolido por lo que había generado y también conmigo mismo por no haber sido capaz de darme cuenta de lo que había hecho“.

En la misma línea expresó que el tiempo que estuvo fuera del canal le sirvió “para entender el para qué, yo creo que todo lo que pasó sirvió para construir una mejor versión de mí (…) mucho más consciente de la realidad que vivimos, de las personas con que trabajamos, de todo lo que uno hace y para construir una mejor versión de uno”.

Por último expresó: “Cuando se comete un error, lo más importante es reconocerlo altiro, ofrecer las disculpas correspondientes y ojalá agradecerle a Dios haber tenido una nueva oportunidad para poder hacer las cosas mucho mejor de lo que las había hecho”.