“Cambiaste mi vida”: El especial saludo de cumpleaños de Begoña Basauri a “la mejor terapeuta del mundo”

La expanelista de “Mucho Gusto” Begoña Bausari se ha mantenido bastante activa en las redes sociales, comunicándose con sus seguidores e informándolos de diversos aspectos de su día a día.

En este contexto utilizó la red social para compartir un especial hecho para ella: el cumpleaños de su mascota.

“Lupe, la mejor terapeuta del mundo con pelitos cortos, que encuentro por todos lados y una nariz mojadita que humedece mis días. Se obsesiona con las pelotas de tenis si ve un auto con la puerta abierta se sube porque PASEO“, partió redactando.

Luego continuó: “Cada vez que come, mueve constantemente su colita y me mira con agradecimiento. Durante esta pandemia ha sido mi compañía 24/7 y mi única opción de salida durante meses. Te amo infinito, amo que me recibas como si viniera llegando de Irak (no importa si me fui por horas o salí a botar la basura). Hoy cumples 7 años y solo quiero agradecer porque cambiaste mi vida Lupilina“.

La postal sumó positivos comentarios, donde destacaron la belleza de su mascota y le desearon un feliz cumpleaños a Lupe.

Aquí puedes ver su publicación: