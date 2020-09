Checho Hirane regresa a la TV con programa político y de actualidad

Sergio “Checho” Hirane regresará a la televisión con “Café cargado”, un programa de conversación sobre política y actualidad que será emitido todos los sábado, de 11:00 a 13:00 horas, por La Red.

En conversación con El Mercurio, el conductor de “Conectados” de Agricultura detalló que el nuevo espacio comenzará el 3 de octubre y su objetivo será tratar la contingencia de una forma amena, “que no sea un ladrillo, sino que entretenido y fácil de digerir”.

“Café cargado” no tendrá panelistas, como sí lo hace su espacio radial, pero tendrá a dos invitados por programa relacionados al acontecer nacional.

En la hora media hora final del programa, Hirane promete un segmento humorístico o artístico, en donde también habrá un invitado “para que nos alegre un poco el fin de semana”.

El locutor contó que la última vez que estuvo en televisión fue en 2009 en la misma estación televisiva, con el programa “Nunca es tarde”. “Me empezó a incomodar demasiado el tema de farándula. Yo pedía que no me la pusieran en la pauta, pero era difícil no abordar esos temas hace diez años”, recordó.