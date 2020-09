Como JLo: Carmen Gloria Bresky sorprendió con radical cambio de look y se unió al team de las rubias

La actriz nacional Carmen Gloria Bresky es una activa usuaria de Instagram que, tras su paso por “Bailando por un Sueño“, ha compartido múltiples coreografías y estilos que antes se veían con menos frecuencia.

En este sentido la intérprete apareció en una nueva publicación utilizando un curioso registro, en donde cambió su look.

En la publicación aparece con el cabello con algunos tonos rubios, lo cual según sus palabras, no fue una fácil determinación: “Quería un cambio, jugar, me dieron ganas de darle más luminosidad a la primavera y me atreví con este rubio después de años y años de teñirme castaño“, partió señalando en una entrevista a LUN.

Tras seis horas, finalmente logró el resultado esperado: “Cuando me miro al espejo ahora, que está recién hecho, y veo el cambio lo siento extraño; todavía no me acostumbro, pero me encanta porque le puse más surf a mi vida“, relató la actriz que le dio vida a “Marcia” de “Casados con Hijos”.

Los halagos no tardaron en llegar, donde más de uno señaló que se veía regia y más parecida a JLo.

Aquí puedes ver las fotografías: