La dura crítica de Carola de Moras al contenido de los matinales y la presencia de políticos: “A mí me aburren”

La animadora Carola de Moras tuvo una larga conversación con Cecilia Gutiérrez a través de Instagram Live, en donde la exanimadora de “La Mañana de Chilevisión” entregó su opinión sobre la pantalla chica, refiriéndose en específico a los matinales.

“Hoy ves los matinales y es lo mismo, sentarse a ver una conferencia de prensa política. A mí me aburren, aparte los políticos se van pasando de un lado para otro”, partió señalando la comunicadora.

En este sentido añadió: “Es como ‘¿pero si no estaba este en el 13 y ahora está en Chilevisión? ¿en qué minuto este hueón se cambió?’“.

Así, Carola de Moras aseguró que “va a haber un cambio. Hoy día hay tanto donde informarse, tantas plataformas donde buscar la noticia, donde poder introducirse a ciertos temas, que la gente necesita una televisión con un poquito más de altura”.

La crítica de la ex animadora del Festival de Viña del Mar no quedó ahí: “El abajismo que se vivió en la tele por mucho tiempo, intelectualmente digo -porque era súper fácil ser más simplista-, nos jugó una mala pasada a los que trabajamos en la tele y hoy día se necesita algo más“.

Por último soltó: “Hoy día digo ‘qué rico no estar ahí’. No me gustaría (…) Hace un año la tele ya viene pegándole pesado a todo y a mí me gusta mucho la tele, porque me gusta comunicarme. Creo en el aportar en la tele, no quiero ser densa, ni hacer un programa cultural latero, ‘Conversando con…’, pero se puede aportar con cosas, con situaciones para poder aprender, introducirnos en temas”.