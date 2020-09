La dura crítica de Ivan Cabrera a Pancho Saavedra, Viñuela y Denise Rosenthal en “Pasapalabra”

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “Pasapalabra en Acción” en donde se contó con la presencia de Magdalena Monster, “Chico” Pérez, Eva Gómez, Bruno Zaretti, Gianella Marengo e Iván Cabrera.

Quien obtuvo críticas en este aspecto fue este último, el cual soltó duras palabras para diversos rostros públicos.

Todo inició luego de que el bailarín realizara una dura crítica en contra de Francisco Saavedra, Denise Rosenthal y José Miguel Viñuela, en específico por su formas de reír.

Esto ocurrió luego de que en “La Pista Musical” adoptara una singular risa, bromeando con que quería tener su propia risa que lo distinguiera, como el de los mencionados personajes, “pero hazla pocas veces, no las hagas tantas veces ¿me cachay? porque ya hacerla tantas veces como que se pone fomeque para los demás“, soltó.

Tras esto, recibió una pregunta del animador Julián Elfenbein: “A ver, a ver ¿estás criticando a quién? ¿A Pancho?“.

Ante esto Cabrera replicó: “Justo a los que has nombrado. A mí me gusta la naturalidad y siento que de alguna forma, el mismo Pancho, el mismo Viñuela y la Denise, exageran mucho su risa y ya no se vuelve tan natural, creo eso y no tengo ningún problema en decirlo“.

Elfenbein defendió a los criticados, asegurando que él las encontraba natural, pero Cabrera continuó: “No sé… bueno, es mi opinión y yo nunca he tenido problemas en decir las cosas“.