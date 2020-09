“Me dio tanta emoción, me alegró el corazón”: Julio César Rodríguez compartió reacción de seguidora de 82 años a quien le envió una especial sorpresa

View this post on Instagram

Este es el mejor Twitch del mundo. Como reacciona Silvia al saludo de sus 82 años me dio tanta emoción, me alegro el corazón! La verdad es que nunca sabemos qué pasa con nuestros saludos por eso agradezco tanto a su nieta, a Andrea, por haberme mandado este video. Silvia eres la mejor del mundo! Y, claro que si, estás paradita preciosa. ❤️