El triste duelo familiar que enfrenta Millaray Viera: “Lo supe mientras grababa…”

Millaray Viera de manera constante comparte su día a día en las redes sociales, en donde entrega detalles de qué los programas que realiza o algunas amorosas postales junto a su pareja.

No obstante, este miércoles fue distinto, ya que compartió una triste noticia a través de Twitter.

“Hoy murió mi tío querido. Me duele hasta el pelo, pero me duele aún más el dolor de mi madre”, partió relatando la comunicadora.

Tras esto detalló el fallecimiento de un querido familiar: “Lo supe mientras grababa y una vez más con la garra que me heredó Mónica (Aguirre), terminé mi labor con dolor invisible. Nadie lo notará cuando lo vea, pero tengan en cuenta que esas cosas pasan”.

Luego de esto compartió un collage en Instagram, donde enseñó diversas imágenes de él y su familia.

“Te amo eternamente tío. Abraza a mi amada abuela por mí. Si la belleza está en la simpleza y la grandeza en la humildad, entonces Marco, honro tu vida, simple y humilde, alegoría de la libertad, quizá más feliz que muchas vidas grandilocuentes presas de todo”, redactó.

Posteriormente continuó: “buen viaje. Siempre serás el ‘Marcuchi’ y siempre vivirás en mí. Te amo. Saludos llenos de amor a la Mami, el Papi, la lita, el lito, la tía Ximenita y a todos los que están de fiesta dándote la bienvenida”.

Hoy murió mi tío querido. Me duele hasta el pelo, pero me duele aún más el dolor de mi madre. Lo supe mientras grababa y una vez más con la garra que me heredó Mónica, terminé mi labor con dolor invisible, nadie lo notará cuando lo vea, pero tengan en cuenta que esas cosas pasan.

— Millaray Viera (@milla_viera) September 9, 2020