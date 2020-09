Francisca Reyes enseñó cómo ha cambiado su cuerpo a 11 días del nacimiento de su bebé: compartió potente reflexión

La periodista de “Mucho Gusto” Francisca Reyes, a fines de agosto, anunció el nacimiento de su hija llamada Amalia.

Esto fue comunicado a través de Instagram, donde redactó: “Bienvenida al mundo hermosa mía. Pablo Ortíz (su esposo) te amo tanto ¡Gracias!“, presentando de paso a su bebé.

Ahora, a casi dos semanas de dar a luz, la comunicadora compartió una reflexiva publicación en donde enseñó cómo ha cambiado su cuerpo.

“11 días post parto y quiero compartir con ustedes el avance de mi cuerpo, me impacta lo increíble que es, cómo se expande y se acomoda para generar vida y luego regresa a su normalidad“, relató.

Luego continuó: “El nacimiento de Amalia fue cesárea, luego de casi 24 horas en trabajo de parto, no logramos lo necesario para un parto normal, no me compliqué nada, solo quería conocerla. La recuperación de la operación ha ido bien, la verdad es que ni siquiera te acuerdas que estás operada, porque hay alguien esperando tu bienestar y cuidados en todo momento”.

En este sentido la periodista expresó que lo más difícil de estos 11 días ha sido “la lactancia; si me piden sinceridad, les puedo decir que duele más que la cresta, al menos a mí me ha costado harto, porque mis pezones están muy rotos”.

Finalmente expresó que si una madre está pasando por este mismo inconveniente, es que “busquen asesoría ¡Todo lo demás ha sido maravilloso! Amalia es una exquisita que nos tiene locos de amor, es simpática, comilona y regalona de sus papis. Gracias a todos por sus buenos deseos”.

Aquí puedes revisar la publicación: