Natalia Duco anunció que está embarazada

Queridos amigos, como se habrán dado cuenta en el video anterior VOY A SER MAMÁ! Estoy embarazada de 5 meses, mi piriguín está súper bien, creciendo sano y fuerte. Y es NIÑO!!!! Se llamará Luciano igual que su bisabuelo, su abuelo y tío. Este el desafío más grande y hermoso que me ha tocado afrontar en la vida y que haré con Mi Rafa @rafabuenodiaz , para que juntos seamos los mejores padres para Luciano. Se viene un camino nuevo y hermoso, combinando maternidad, cocina y deporte. Porque también quiero que me acompañen a afrontar mi mayor sueño que es regresar a lanzar la bala reprensentando a Chile, con mi hijo alentándome en las gradas y mi querida Dulce desde el cielo. Gracias a @fotografiadeportiva @munozbadillafotos por las hermosa fotos. A mi amada @lunalatuf por el maquillaje más hermoso del mundo! Y mis patas de diseñadora Chilena a medida para embarazo de la gran @fabulositychile que las AMÉ @lisbethtiselj 💖💖💖