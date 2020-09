"Me molesta que muestren las pechugas...": Las críticas que recibió actriz Li Fridman por "osada" foto junto a una virgen

La actriz Li Fridman obtuvo gran popularidad tras su rol en la teleserie “Papá a la Deriva” en donde le dio vida a Esmeralda Montt, aunque también formó parte de otras producciones anteriores.

Fridman cuenta con más de 200 mil seguidores en sus redes sociales y recientemente compartió una postal que generó críticas entre los cibernautas.

Esto, porque la intérprete lucía un vestido rojo trasparente que dejaba ver parte de su cuerpo, mientras posaba al lado de una figura de la virgen.

“No sé qué me gusto más, la foto o la previa, amen“, escribió la actriz, sumando más de 9 mil likes y más de 100 comentarios.

La postal recibió algunas críticas, como “Me molesta que se muestren las pechugas al lado de la virgen“, lo cual fue replicado por Fridman “En buena, no me miri“.

Aquí puedes ver la imagen y parte de los comentarios: