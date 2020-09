El emprendimiento de la actriz Catalina Olcay en medio de la cuarentena: ahora es coach fit

La actriz Catalina Olcay hace tiempo que lleva una vida ligada a lo saludable y el fitness, estilo que decidió transformar en un emprendimiento en medio de esta pandemia.

“La gente ya me había preguntado cómo me cuido a mis casi 46 años y ahí lo muestro. Comparto mis tips para sentirme bien, como los suplementos alimenticios que estoy vendiendo, y si a alguien le interesa seguirme me puede contactar con un mensaje interno para contratarme como su coach personal”, partió señalando en una entrevista a LUN.

De acuerdo a la intérprete, esta armaría un plan de acuerdo al peso y las características físicas de las personas, invitándolos además “a entrenar de forma gratuita conmigo por Zoom”.

“También entrego recetas saludable. Ojo que mi vida es muy normal; entreno cuatro veces por semana una hora y son ejercicios muy funcionales”, partió señalando, para luego asegurar que el estilo de vida que lleva ahora, no siempre fue así: “Antes era súper chatarrienta. No comía ni frutas ni verduras, no tomaba agua. Todo lo comía en sándwiches y con muchas papas fritas. Por mi forma de alimentarme debí haber andado rodando, pero como no engordaba no le prestaba atención a mi cuerpo”.

