“Es cierto que estoy sorprendido por mi despido”: El emotivo “adiós” de periodista deportivo que fue desvinculado de Canal 13

Fueron 10 años en @canal13cl entregando mi pasión que es el periodismo, me voy sorprendido. Agradezco a todos mis colegas y amigos de la casa televisiva que me acompañaron durante tantos años, trabajando en reportajes, salidas a terreno, por el compañerismo y entregando siempre lo mejor para el programa @bienvenidos13 . Gracias por las muestras de cariño y apoyo en este momento y a quienes me entregaron sus palabras.👍👍. A seguir reporteando de la mano del periodismo. Nos vemos luego!! Leo Castillo @leocastillosegura @canal13cl @bienvenidos13 #nuevosproyectos #periodismo #trabajadorescanal13 #saludos #gracias 👍👍👍👍👍👍👍👍