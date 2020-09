La confesión de Pilar Sordo: reveló no tener sexo desde el año 2014

En el programa “Upa! Chalupa” conducido por Arturo “El Kiwi” Walden y Julio Jung tuvieron de invitada el pasado miércoles a la exitosa psicóloga Pilar Sordo, quien entregó una potente confesión: no tiene sexo desde el 2014.

Este tema surgió luego de que los conductores le consultaran hace cuanto tiempo está sola, por lo que ella hizo una aclaración respecto a no tener pareja y no tener relaciones sexuales, por lo que ella misma decidió despejar estas incertidumbre.

“Yo estoy sola desde el 2016 y no tengo sexo desde el 2014. Llevo 6 años virgen. A esta altura es que postulo a sacerdotisa“, sostuvo tras ser consultada de por qué se ha mantenido soltera durante estos años.

En este sentido los entrevistadores le preguntaron si era complicada en las relaciones, a lo que ella respondió: “No soy nada de mañosa…Puedes hablar con todos los hombres que han estado en mi vida y te van a decir que yo soy lo más dócil del mundo. De verdad que no soy mañosa“.

Tras esto, se defendió: “El tema es que para ser pareja de la Pilar Sordo hay que tener unos tremendos huevos y no todos los hombres los tienen“.

Sin citas

Por otro lado la psicóloga expresó que tampoco recibe invitaciones de personas para salir con ella. “Qué quieres que te diga… ¿Si me llaman para invitarte? No me llama nadie. Y no me llama nadie porque debe ser súper amenazante“, sostuvo.

“Porque al principio se cancherean como que: ‘Estoy saliendo con la Pilar Sordo’ y no sé qué. Al principio suena como un bonus track. Pero después, al poco andar, yo empiezo a ser competencia y empiezo a ser sombra”, agregó luego.