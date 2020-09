¿Se refirió a Nano? El curioso mensaje de Kel Calderón que recibió apoyo en Instagram

Semanas complejas ha vivido la familia Calderón Argandoña, luego de que el pasado 11 de agosto Hernán “Nano” Calderón atacara a su padre con un arma blanca, siendo acusado de parricidio frustrado. Esta situación lo mantiene en las instalaciones de Santiago 1, donde aún se desconoce qué ocurrirá con él.

Debido a la connotación pública de la familia, las críticas en redes sociales no han tardado en aparecer. Y posiblemente una de las más expuestas a estos mensajes es la influencer Kel Calderón.

La “casi abogada” hace algún tiempo sostuvo que no se referiría a lo que ocurre con su familia, y estaría enfocada en el proyecto que lleva realizando hace bastante tiempo: redes en caja, en donde ayudan con alimentos a las familias más necesitadas en medio de esta cuarentena.

Si bien en las publicaciones que ha compartido no se ha referido en lo más mínimo a su tema familiar, en una reciente fotografía compartió un mensaje que, al parecer, aludiría a su hermano.

“Cuando me dicen que no opine porque no soy mamá ¿KIE?“, redactó junto a una imagen en donde posa junto a sus mascotas.

Los internautas si bien en su mayoría se refirieron a los animalitos, algunos entregaron sutiles mensajes de apoyo para la influencer: “Orgullosa de seguirte, eres consecuente en plenitud“, “Eres la luz en medio de tanta oscuridad. Para tu papá y para ti mis mejores deseos” y “Que no te importe la opinión de los demás“, fueron algunos.

Aquí puedes ver la publicación: