Yazmín Vásquez sorprendió en Instagram con fotografía de su adolescencia: fue comparada con conocida actriz

La periodista Yazmín Vásquez sorprendió a sus seguidores de Instagram tras desclasificar una fotografía de su adolescencia, que recibió positivos comentarios.

“Lo peor de todo es que me creía la raja. Así no más po hijos míos, y además pa’ rematar me creía modelo. Con eso me retiro indignada“, señaló en la imagen, refiriéndose a su baja estatura, de acuerdo a los comentarios que dejó.

En la imagen Vásquez aparece posando en Jeans, con un top y sombrero, siendo comparada con la actriz Zendaya, protagonista de la serie “Euphoria” de HBO.

“Siempre has sido linda“, Créete el cuento” y “Modelo en potencia” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Aquí puedes ver la publicación: