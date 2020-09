“Me da mucha tristeza”: Actriz que interpretó a la “Chilindrina” encaró a programa nacional durante entrevista

En una nueva emisión del programa “Hola Chile” de La Red, estuvo invitada la reconocida actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, quien interpretó por largos años a la “Chilindrina” en “El Chavo del 8”.

No obstante, se vivió un tenso momento protagonizado por María Antonieta, quien se molestó con una nota mostrada en el programa de La Red.

Antes de que comenzara la entrevista a la actriz, la producción emitió un video donde se evidenciaban los conflictos generados dentro del equipo de la serie del “Chavo”.

Esto molestó en gran cantidad a la “Chilindrina”, quien expresó: “Ahorita me dio mucha lástima, mucha tristeza que ustedes pusieran ese documental tan amplio. Porque ustedes, de adrede, hacen la intención de que todos estábamos unos contra otros, que no nos queríamos. Eso no es cierto”, aseguró.

“¿Por qué nos ponen las malas y no las cosas buenas? Me da mucha tristeza”, agregó la mexicana durante la entrevista.

A esto añadió que “yo no quiero rencores, no quiero cosas malas, por algo Dios me dejó estar en esta pandemia, por algo será, para quitarme esas cosas malas de la cabeza. Por eso me molestó todo la entrada de ustedes. Hubiera querido que hubiesen puesto ‘triunfa la vecindad’ o ‘María Antonieta hace todos los papeles’“.