Antonella Ríos encendió las redes con osada foto con mascarilla: “Ya no tengo paciencia para algunas cosas”

La actriz Antonella Ríos sorprende continuamente a sus seguidores en redes sociales, tanto con su belleza como por sus publicaciones y esta vez no fue la excepción.

Usando una mascarilla negra, anteojos y un traje del mismo tono, la actriz reconocida por distintas teleseries y películas chilenas, envió un mensaje basado en un texto del escritor portugués José Micard Teixeira.

“Ya no tengo paciencia para algunas cosas, no porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me desagrada o hiere”, escribió la actriz.

Antonella agregó que “no tengo paciencia para el cinismo, envidias, críticas en exceso y exigencias de cualquier naturaleza. Perdí la voluntad de agradar a quién no agrado, de amar a quién no me ama y de sonreír para quién no quiere sonreírme”.

Sus seguidores la alabaron: “Por eso te adoro!”, “La mejor de todas”; “Preocupémonos sólo de nuestras vidas, es lo único que nos debe importar en la vida, na que andar de vieja sapa comentando vidas ajenas”.