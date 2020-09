"A aquellos que escupen su mier...": Marcela Vacarezza respondió a críticas por adopción de su hijo

El pasado sábado Marcela Vacarezza y Rafael Araneda revelaron, a través de un Instagram Live, que un nuevo miembro se sumó a su familia, pequeño que recibieron como “guardadores”, pero que pasado dos años finalmente pudieron adoptarlo legalmente.

“Somos dichosos padres de un cuarto hijo. Y esta es una noticia que hace un tiempo queríamos compartir con todos ustedes pero no se podía, no porque no quisiéramos sino porque siempre hay que custodiar el bien superior del niño”, partió señalando el animador.

En otro rincón Marcela Vacarezza se refirió a lo complejo que fue mantener el secreto, ya que era solo conocido por los más cercanos. “Hasta que no saliera la adopción legalmente, que nos costó dos años, él estaba viviendo con nosotros siendo guardadores, pero al fin, hace una semana tuvimos la última audiencia y ya es uno más nuestro… aunque siempre lo fue“, relató.

“Es un chiquitito maravilloso, precioso que nos ha llenado la vida. Lo más lindo que nos puede haber pasado. Cayó del cielo. Nos ha enseñado que el amor no tiene límites”, agregó luego en el registro.

En esta publicación de Instagra, no faltaron los negativos comentarios en donde criticaron al matrimonio por adoptar a un niño extranjero, en vez de uno chileno. En este sentido, Marcela Vacarezza no se quedó callada y respondió a las críticas.

“Hoy, y nunca más por esta red social, aclararé algunos puntos: Benjamín es un niño maravilloso caído del cielo en nuestra familia. Es chileno, de origen haitiano. Lo conocimos cuando él tenía tres meses de edad y de ahí no nos separamos más”, partió señalando en un mensaje de Twitter.

Luego continuó con dos mensajes más: “Fuimos sus cuidadores y luego de dos años, y de un largo proceso ajustado a derecho, finalmente nos salió la adopción. Todos mis hijos salieron en la prensa cuando nacieron. Esta no es la excepción. Estamos extremadamente felices!”.

Finalmente cerró con un duro mensaje: “Y a aquellos que escupen su mierda (porque no hay otra palabra) sólo darles las gracias por hacerme descubrir que aún tengo capacidad de asombro descubriendo que la miseria humana siempre puede ser más”.

