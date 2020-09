Alejandra Fosalba entregó detalles de su relación de pareja: reveló ser “celosa”

La actriz Alejandra Fosalba formó parte de una nueva edición de “Almorzando con el rubio” de Martín Cárcamo, en donde la intérprete se refirió a múltiples aspectos de su vida.

Uno de los que llamó la atención fue cuando el animador de Canal 13 le preguntó si era celosa, obteniendo una positiva respuesta.

“Sí, soy celosa. Que fome. Pero hace tiempo que no siento celos en realidad, porque mi marido es bien estable, trabaja en otra cosa nada que ver. Entonces no está mucho, o creo yo, que no está mucho con mujeres. No sé, (grita)… No, mentira. ¿Te imaginas? Voy a llamarlo, ¡¿qué está haciendo?!“, partió señalando la intérprete.

Luego continuó: “No, porque ya pasó el tiempo, ya llevamos ene años, entonces ya nos conocemos. Además sabe que no va a encontrar una mejor que yo. ¡Jamás! (ríe)“.

Tras esto Cárcamo le preguntó si su esposo Lars Jaederlund era celoso, recibiendo una respuesta contraria: “No. Nada. Él sí que está perdido, o sea, no puede ser celoso. No puede. No, lo pasaría muy mal si fuera celoso. Porque yo dándome besos con otras personas, hablando con compañeros de trabajo. Yo me junto con mucha gente… Bueno, me juntaba, porque ahora ya no se puede. Pero en la época en que se podía salir”.

En la misma agregó: “Yo trabajo con marcas, entonces me juntaba mucho con esta persona, con la otra, iba a eventos, hacía hartas cosas en que podía hablar con gente, conocer gente y de hecho, he conocido gente. Entonces, pucha, estaría bien perdido”.

Por último expresó: “Pero él sabe que yo no estoy ni ahí con irme con otra persona. Estoy muy bien donde estoy, estoy muy estable, estoy perfecto, aquí me quedo“.