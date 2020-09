El complejo escenario que enfrenta Roxana Muñoz tras polémico ayuno: tendría siete demandas en su contra

El polémico ayuno de 21 días de Roxana Muñoz ha traído consigo un complejo momento para la influencer, quien promovió este proceso públicamente en donde por casi un mes consumió solo agua.

Quien la guió en todo este proceso fue su “gurú” Loren Lockman, con quien recientemente protagonizó una transmisión en vivo, detallando que no se ha encontrado tan bien como quisiera.

“Recibí muchas noticias malas, que partieron desde el viernes pasado, no solamente una, sino que varias demandas“, partió desclasificando la modelo.

«Ustedes saben que hubo un rumor de una demanda de las nutricionistas, hay otros rumores de otra demanda a la que no me voy a referir, pero además de eso, llegaron otras demandas más de otros temas que son obviamente personales, y realmente no hay solamente una demanda, hay muchas, creo que alrededor de 7 demandas“, narró, aludiendo a que su expareja el futbolista Kike Acuña arremetió judicialmente en su contra por “vulneración grave de derechos” de la hija de ambos, debido a la alimentación que tiene la menor, la cual habría sido impulsada por su madre.

Además Muñoz expresó por qué no se pudo conectar el domingo, día en que generalmente realiza la transmisión con su gurú. “Fue el día más desagradable (…) Se vivieron muchas cosas juntas en cuanto a estas demandas, y aunque me siento fuerte, que tomo todo esto de la mejor forma, que sé que va a pasar, estoy tranquila por una parte porque sé cómo soy, sé las cosas que he hecho y lo bien que hago todo para estar mejor y mi familia también, pero me afectó de igual forma”, explicó.

“Tenía todo el cuerpo morado, ya no era rojo, fue una reacción que tuve por estrés“, precisó.

