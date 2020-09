“Estás con complejo de Yerko Puchento, te creís humorista”: Checho Hirane responde a insistente broma de JC Rodríguez

Varias veces Julio César Rodríguez le tiró la misma broma a Sergio “Checho” Hirane”, mientras lo entrevistaba en su programa “Síganme Los Buenos”. Hasta que, en un momento, el locutor se agotó de la insistencia y respondió.

El conductor le preguntó a Hirane por qué, cuando ganó Sebastián Piñera, no lo invitó a la celebración que hizo. “Yo hice toda la campaña, yo lo apoyé en la radio, porque creía que era la mejor alternativa. Me pidieron si me podía sentar en el tiro de cámara cuando él esté hablando y se te vea en la gradaría. ‘Si les sirve, bueno’, me senté. Ganó, hicieron la fiesta y no me invitó a nadie”, lamentó. Esta era la segunda vez que tocaban el tema.

“No es que yo necesite que me inviten a una fiesta, de fiesta ya estoy hasta aquí, pero hay códigos que no se pueden perder“, señaló Hirane.

Más adelante en la entrevista, J.C. volvió a referirse al hecho, mientras seguían hablando de la gestión del Mandatario. “Pero se equivocó en no invitarlo…”, le dijo.

“Ya déjate de hueviar, si eso me da lo mismo”, le respondió en seco “Checho”.

“Por último que le haya enviado una caja con la hueá de los canapés para la casa suya, que le llegue por Chilexpress“, añadió el periodista.

Hirane: “Vo’ estái con complejo de Yerko Puchento, te creís humorista”.

Rodríguez: “Dijeron que el día que no te invitaron… la comida mala, con diarrea la gente”.

Revisa la entrevista: