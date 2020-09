“Estás mintiendo”: El “tenso” round en vivo entre Arturo Guerrero y periodista de “Bienvenidos”

El notero de “Bienvenidos” Rodrigo Pérez se trasladó una vez más a La Vega con el fin de cotizar los precios de las verduras, previo a las fiestas patrias. En este lugar se reunió con Arturo Guerrero, con quien tuvo un “altercado” hace unos días.

Tras recorrer los pasillos de La Vega se encontró con el vocero. “Ya, aquí Arturo me está insistiendo hace rato que quiere hablar, Arturo, la última vez me retaste, salieron hasta artículos en portales, trata de no retarme tanto“, soltó el periodista, recibiendo una dura respuesta.

“No, hoy día no te voy a retar, pero estai mintiendo“, soltó el portavoz, sorprendiendo al periodista. “¿Por qué estoy mintiendo si los precios están publicados?” replicó el comunicador.

Ante esto, Guerrero continuó: “A las 6 de la mañana me citaste, que no me comprometiera con nadie, que te atendiera a ti y te estoy atendiendo“, sacando risas en el panel.