¿Quién ganaría?: Patricia Maldonado enfrentó a Marlen Olivari por la alcaldía de Viña del Mar

Una curiosa advertencia fue la que realizó la animadora Patricia Maldonado, en su programa de YouTube llamado “Las Indomables”.

Todo comenzó cuando la locutora radial comenzó a hablar sobre la candidatura de Marlen Olivari a la alcaldía de Viña del Mar, indicando que ese puesto se lo habían ofrecido a ella.

“Cuidado Marlen Olivari, porque me están ofreciendo ese cupo a mí y yo no me he decidido ni por la diputación ni, por la senatoria, ni por la alcaldía”, advirtió sin filtro Maldonado.

Tras esto, aseguró que “se hizo una encuesta a todo nivel, no solamente en Viña, sino que Ñuñoa, varias partes, y se pueden morir la votación que saqué. Así que, por favor Marlen, no te hagas ilusiones”, declaró la exrostro de Mega.