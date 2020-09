Nicole “Luli” Moreno se refirió a la situación que vive Raquel Argandoña y empatizó: “El dolor de madre es único”

El 2020 no ha sido un año fácil para mucho, pero a algunos les ha tocado bastante difícil a nivel público. Una de ellas es Nicole “Luli” Moreno, quien a principios de año se mostró algo complicada en las redes sociales, por lo que se sometió a un tratamiento de salud mental al norte del país.

Quien actualmente tampoco lo está pasando bien es Raquel Argandoña, luego de que su hijo Hernán “Nano” Calderón atacara con un cuchillo a su padre el pasado 11 de agosto, situación que tiene al joven de 23 años en prisión preventiva en Santiago 1.

En este sentido Luli fue entrevistada por La Cuarta, en donde se refirió a Raquel Argandoña, asegurando que comprende su padecimiento: “Más allá de la exposición mediática, el dolor de madre es único. Yo le deseo mucha fuerza”, expresó.

Recordemos que la modelo conoce este tema de cerca, luego de que su hijo el 2019 se viera involucrado en un baleo, por el cual debió permanecer en instalaciones de Sename por un par de semanas.

“No me gustaría que nadie pasara por un dolor así. Es muy difícil“, sostuvo Luli sobre la compleja situación que enfrenta Raquel, y que ella ha vivido.

El regreso de Luli

Por otro lado “Luli” realizó múltiples cambios en su vida y uno de ellos fue decirle adiós a la televisión, y solo informarse a través de medios escritos. “Mi vida cambió completamente, tuvo un giro tremendo, pero muy positivo“, sostuvo.

Finalmente expresó que hoy se siente en su “mejor momento”. “En todos los aspectos, me siento más tranquila. Esta pandemia me sirvió bastante. Ahora nadie me puede destruir“, sostuvo.