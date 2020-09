“Quiérete un poquito más”: Francisca Undurraga fue duramente criticada por realizar “sensual” promoción y ella respondió tajante

Una dura crítica fue la que recibió la modelo Francisca Undurraga a través de sus redes sociales, y particularmente en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de un millón de seguidores.

Esto, porque la exchica reality compartió una sensual imagen promocionando un producto, tras lo cual un usuario salió a criticarla.

“¿Y mostrar un pezon por canje?… quiérete un poquito más“, le dijo un internauta a Undurraga, quien no dudó en responder a este ácido comentario.

“Si no le gusta, vaya a huevi… a otro lado, no a mi Instagram, gracias”, declaró Francisca en la publicación. Posteriormente, la modelo reclamó: “Qué terrible que haya que ‘difuminar’ una parte natural del cuerpo para que gente como este señor no se sienta ofendido. Estoy en pijama, en mi casa, con ropa y por lo demás no le hago daño a nadie, hay cosas peores“, sostuvo.

Revisa la publicación acá: