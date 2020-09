“Sebastián la olió y era amor”: Eliana Albasetti reveló el especial vínculo entre su hija recién nacida y su mascota

View this post on Instagram

Simplemente amor 💓 si deslizan pueden ver cómo se llevan , y la última foto de Seba 🐶durmiendo es muy chistosa 😜 ➡️➡️desliza. Para los miedosos yo estoy siempre al lado , pero me interesa que se conozcan. Cómo mamá siento que mi obligación es enseñarle a Luján a respetar a los animales , siempre digo lo mismo , respetarlos es un deber y amarlos un privilegio . Enterito de #BabyLuján @babypimachile Filtro hecho por mi amiga @daniiblogg #babyvegan #doglover #familiamultiespecie #amor