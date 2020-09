El interesante proyecto que lidera el hermano de Cristián Sánchez: Viajó por 14 países y entrevistó a más de 300 personas para conocer historias sobre sexualidad positiva

Una interesante investigación es la que está llevando a cabo Jaime Sánchez Barceló, quien se desempeña como psicólogo clínico en Chile con una consulta privada, y quien está especializado en la sexualidad positiva de las personas.

Según comentó el profesional en entrevista con Radio Agricultura, desde el año 2019 comenzó una larga travesía alrededor de 14 países, todos dentro de Europa y de América del Norte, Centro y Sur, para conocer a la mayor cantidad de personas posibles e interiorizarse acerca de su bienestar integral, enfocándose principalmente en la psicología positiva, área que es su fuerte.

Todo esto forma parte de su investigación de su proyecto llamado “Felisex”, el que según Jaime, “consiste en el mayor estudio global sobre sexualidad positiva”, que está desarrollando junto a Celappa (Centro Latinoamericano de Psicología Positiva Aplicada), entidad que lo está ayudando con “el análisis de los datos para convertirlos en una teoría”.

El psicólogo explicó que “esto es una investigación que yo estoy realizando como en paralelo, analizando los datos para poder armar una teoría respecto a lo que constituiría la sexualidad positiva, en el sentido de centrarnos en el lado más luminoso de la sexualidad, de las cosas que nos permiten a todos y tal vez de distintas maneras, disfrutar de la sexualidad y sentir que sea un elemento que contribuye a nuestro bienestar, que nos permita sentirnos conectados con nosotros mismos y que también nos permita conectar con las personas que queremos, sin que eso nos genere culpa, vergüenza, dolor, etc, o sea emociones negativas, que muchas veces este como velo oscuro de lo prohibido que le hemos atribuido a la sexualidad, hace que las personas no puedan disfrutarla como a sus anchas”.

– ¿Cómo surgió esta iniciativa?

El profesional –quien ha aparecido en algunos capítulos de “Carmen Gloria a tu Servicio”- comentó que “yo básicamente soy psicólogo clínico y he ido desarrollando distintas especialidades, una de las cuales es terapia de pareja, también terapia sexual y me he especializado también en lo que es la psicología positiva, que se estudia un poco la salud, el bienestar, las cosas que hacen que las personas encuentren sentido a su vida (…) y quería de alguna forma intentar unir estos temas”, detalló, puntualizando en que “en general se habla poco de afectividad, se habla poco de emocionalidad, de este lado luminoso de la sexualidad, y me quise centrar en eso”.

Sumado a esto, Sánchez explicó que “en mi consulta privada veo a diario a personas que sufren y que tienen algún grado de ansiedad, de angustia, dolor, referente a lo que ha sido su vida sexual o la ausencia de ella (…) entonces la idea mía con este proyecto es tratar de encontrar historias cotidianas en la calle, de personas de diversos lugares del mundo, para poder mostrar historias que fundamenten que existe más de una normalidad”, sostuvo.

“El foco de ‘Felisex’ es, por medio estas historias de muchas personas, poder poner de manifiesto que hay maneras de vivirlo distinto y cuando uno lo vive siendo concordante con tu propia escala de valores, con lo que tú consideras apropiado para ti, eso nos permite al final integrarlo en nuestra identidad y nuestra manera de conectarnos con el mundo”, añadió el profesional sobre su iniciativa.

– ¿A cuántas personas has entrevistado hasta el momento?

Respecto al viaje que llevó a cabo por nueve meses, el psicólogo explicó que “estuve en 30 ciudades en 14 países, todos dentro de Europa y de América del Norte, Centro y Sur. Las entrevistas hasta el momento son los alrededor de 300”, indicó, explicando que no todas estas conversaciones las ha publicado en su página de Instagram “Felisex”.

“He publicado alrededor de 70 si no me equivoco, en la cuenta de Felisex.cl en Instagram, además de las que tengo en mi canal de YouTube Jaime Sánchez Barceló”, detalló el hermano de Cristián Sánchez.

Asimismo, explicó que cuando llegó de Chile –a mediados de febrero, momento en que empezó la pandemia de coronavirus- continuó realizando estas entrevistas pero de manera online, las cuales ha publicado paulatinamente a través de sus redes sociales. Eso sí, éstas no las está implementando en su estudio, puesto que en algún momento debía hacer “el corte” para analizar los datos.

“Ser feliz a pesar del cáncer”

Entre las personas con las que conversó acerca de sexualidad positiva, el psicólogo aseguró que también pudo entrevistar a parte de su familia, hecho que valoró en gran medida, sobre todo el poder llevar a cabo este proyecto con su hermano Aníbal, quien sufrió de un agresivo cáncer durante el año pasado.

“Respecto a las entrevistas que he hecho a mi familia, le hice a mi mamá, le hice a mi papá a Cristián, a Felipe, y a Aníbal -otro hermano mío- que fue como interesante hacerlo. Él no es de televisión ni nada por el estilo, pero el foco de la entrevista de él fue el tema del cáncer y de ser feliz a pesar del cáncer”, reveló Jaime.

El profesional detalló que “durante mi viaje, de estos 9 meses, el año pasado, en octubre justamente cuando pasó todo esto del estallido social, yo estaba en Costa Rica y en ese mismo mes le diagnosticaron un cáncer al cerebro a mi hermano, muy serio, grado 3. Fue muy fulminante, lo tuvieron que operar y me tocó vivir un poco esto desde la distancia”, señaló.

A esto añadió que “eso incluso me hizo modificar mi proyecto original, porque yo estaba viajando y tenía cierto itinerario. Ahí de Costa Rica después me fui a Brasil y ahí básicamente me puse a disposición de mi hermano para poder acompañarlo en la medida se tomara la decisión de tratarlo afuera y finalmente lo terminaron tratando en Houston, en Estados Unidos”.

Tras esto, Sánchez explicó que “puse en pausa lo mío y me fui por dos meses a acompañarlo para allá. Entonces creo que cada entrevista familiar ha tenido un sello distinto, que por un lado creo que las conversaciones han sido bastante profundas y cada una ha tenido un tema distinto”.

“En el caso de mi hermano Aníbal está el tema del cáncer de cómo eso lo había afectado. Ahí no nos centramos mucho en la sexualidad”, sostuvo.

En esta misma línea, el profesional sostuvo que la entrevista con su “papá fue muy centrado en lo que era la espiritualidad”, mientras que la conversación con su madre se enfocó “en lo que fue la resiliencia“, debido a la hemiparesia que presenta, lo que significa la disminución de la fuerza motora o parálisis parcial en la mitad de su cuerpo. “Ella ha vivido prácticamente toda su vida con esto, entonces ahí nos centramos en ese aspecto”, reveló.

Finalmente se refirió a la conversación que tuvo con su hermano Felipe, indicando que “esa estuvo centrada en lo que era hacer las cosas con pasión, dedicarte a lo que te gusta, que eso es lo característico de Felipe”.

Según Jaime, estas entrevistas familiares tienen un valor sumamente especial: “De todas maneras las entrevistas a familiares han tenido una característica especial y para mí ha sido muy lindo poder realizarlas y poder conectarme con las personas que quiero en estas conversaciones profundas”, afirmó.

Libro, podcast y porgrama de TV

Finalmente, Jaime reveló que esta investigación le gustaría plasmarla en un libro, y que su meta es también convertirla en un podcast, o en un programa de televisión, para “darles más cabida a esas conversaciones sobre sexualidad positiva y tratar de que sea un tema de que lo conversamos con mayor cotidianidad y de distintas maneras”.

“Además, quiero hacer una charla y ojalá poder seguir después compartiendo los hallazgos de esto y generar conversación sobre esto, porque esto no es algo que termina acá, yo pretendo seguir desarrollando esta área, tal vez haciendo más investigaciones después, pero ese es el lado en el que me quiero enfocar”, concluyó.