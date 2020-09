La insólita confesión de Belén Mora: una pareja la engañó con 12 “amigas” y ella planeó su “venganza”

En un nuevo capítulo del programa “Socias”, la comediante Belén Mora realizó una insólita confesión acerca de una expareja que tuvo.

En el espacio, Mora aseguró que un expololo la engañó con 12 amigas, y que con la última, ella tuvo una “cruel” venganza.

Según explicó, luego de que se enterara de estas infidelidades, terminó con el sujeto y “pasaron dos años de ese momento, y yo entré a trabajar a una empresa relacionada con la cultura y con la administración de una sala de teatro, en Concepción, y viaja el gerente comercial de esta compañía y me dice que hay que contratar un gestor cultural, entonces yo le digo a mi secretaria“, reveló.

Tras esto, explicó que su secretaria la ayudó a buscar una persona y que de un minuto a otro le llegó el currículum vitae de la última “amiga” con quien la había engañado su ex.

“Y me llega el curriculum de ella, de la 12. La llamó mi secretaria y le dijo ‘tienes que venir a entrevistarte con la encargada’. Ella no sabía que era yo la encargada“, sostuvo.

“Entonces llega la 12 y me ve y me dice ‘Belén ¿cómo estás?’, ‘bien y tú’ y abrazos”, reveló la comediante durante el programa, indicando que tuvieron una amena conversación.

“Nos pusimos al día, pedimos un café, incluso encargamos un pie de limón, fumándonos un pucho en la oficina, dos horas, yo con el contrato encima explicándole la pega (…) entonces le explicó todo, le mostré el contrato hoja por hoja y después me eché para atrás y le dije: ‘no te voy a dar la pega, y no me vas a preguntar por qué tampoco. Así que agarra tus cosas conchetu… y sale de mi oficina‘. Eso es venganza”, contó finalmente.