“La vida me vuelve a dar una oportunidad”: Patricia Maldonado le dio la bienvenida a sus 70 años con emotivas palabras

Este jueves 17 de septiembre, la animadora Patricia Maldonado celebró la llegada de sus 70 años, y lo hizo de una emotiva manera.

En su programa “Las Indomables”, que conduce diariamente junto a la animadora Catalina Pulido, la exrostro de Mega emitió conmovedoras declaraciones, valorando este nuevo año de vida.

Según Patricia, ha sido “bien vivido, de verdad, lo he disfrutado, he gozado a vida“, sostuvo, aunque también reconoció que “he tenido momentos muy complicados, muy amargos, he tenido momentos de mucha pena, de esa tristeza que llega al alma por la partida de seres queridos”.

A pesar de esto, señaló que “la vida me vuelve a dar una oportunidad, y así ha sido mi vida. Me planto un charchazo, me tiro al suelo y la misma vida me da la mano, me levanta y me deja en el camino correcto otra vez“, aseguró.

“Entonces, soy una agradecida, de verdad, llegar a los 70 años así como estoy, llena de vida, de energía, estoy muy contenta“, declaró finalmente.