“Me sentía a morir y él no me hablaba”: Pamela Díaz contó detalles de las infidelidades de Manuel Neira y reveló el nombre de las famosas con quienes la engañó

El pasado 31 de agosto, la animadora Pamela Díaz reveló en su programa “Socias”, que su exesposo, Manuel Neira, la había engañado con varias mujeres famosas, ligadas a la farándula nacional.

Durante el espacio, la conductora de Chilevisión que una de ellas fue Adriana Barrientos, sorprendiendo a las otras panelistas del programa con su confesión.

Tras esto y en una nueva emisión de “Socias”, Díaz entregó más detalles sobre este lamentable hecho protagonizado por su exmarido.

Según explicó, otras de las mujeres famosas con quien la engañó fue Denisse Campos. Todo comenzó cuando Pamela comenzó a contar acerca de su juventud, indicando que no tomaba ni fumaba.

“A los 26 recién empecé a tomar trago… mi primer trago que lo probé y no me gustó porque me curé. Fue cuando estaba en la discoteca y ahí Manolito me había cagado“, aseguró.

Tras esto, contó que “fui con mi amiga Violeta, esa que es señora de Nicolás Córdova, y fui vestida terrible de mina y cuando llegó allá me dice que me había cagado con la Denisse Campos parece“, aseguró.

“Me sentía a morir, si aparte que me había cagado y más encima no me escribía el desgraciado”, sostuvo.

Escucha acá parte de sus declaraciones: