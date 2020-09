“Eres único y nuestro”: Di Mondo sorprendió con artísticas fotos al desnudo con la bandera chilena

A través de redes sociales varios famosos dedicaron palabras por las Fiestas Patrias y Di Mondo no se quiso quedar al margen.

De hecho, en una artística producción, el fashionista se lució “vistiendo” la estrella de la bandera chilena, en medio de lienzos blancos y rojos.

“8:18pm Viva Chile. “Puro, Chile, es tu cielo azulado/ How Pure, Chile, is your blue””, escribió el primo de Juanito Yarur desde Nueva York.

Sus seguidores lo alabaron con más de 17 mil me gustas y positivos comentarios: “Eres pura magia y buena vibra!!! Feliz 18 lindo”, “Irradias luz eres arte pura 🙌”, “Hermosa la estética… Me encantó 🤗”, “Eres único y nuestro”.