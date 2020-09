Pablo Aguilera salió a pedir disculpas tras tratar de “flaites” a vecinos de Puente Alto

Polémica generaron los dichos del locutor radial Pablo Aguilera, quien dijo en la emisión de un programa que en la comuna de Puente Alto hay “puros flaites”.

Las declaraciones surgieron en el contexto del avistamiento de un puma en la comuna, tras lo cual Aguilera aseguró que el felino se quedaría en el sector porque “hay puros flaites, están robando, están haciendo desórdenes y contagiando a la gente, mejor me voy a mi cerro”.

En las redes sociales causó repudio y el mismo alcalde de la comuna Germán Codina habló al respecto.

“Nos indignan sus declaraciones y espero que sirva también para quienes toman las decisiones en nuestro país, y también los ciudadanos, reflexionen sobre sus acciones diarias, identifiquen los sesgos clasistas o discriminadores y puedan corregirlos“, declaró la autoridad.

Tras ello, según consignó La Cuarta, el comunicador pidió disculpas: “Jamás voy a estar hablando contra una comuna. Si la gente se sintió ofendida, pido las disculpas del caso. No fue mi intención“.

“Mi comentario fue referido justamente a la delincuencia, que no solo hay en Puente Alto, sino en distintas partes de todo el país. Jamás los estigmatizaría, si yo viví ahí y tengo mis mejores auditores“, continuó Aguilera.

Y agregó: “Entiendo que se hayan sentido ofendidos. Fue un comentario mal hecho, no lo dije bien y no me supe expresar“.