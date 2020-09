“Triste que hayan politizado una campaña solidaria”: Diana Bolocco recibió inesperados comentarios en foto con Martín Cárcamo

Una de las cosas que marcó la jornada solidaria “Vamos Chilenos” fue el reencuentro en pantalla de varios rostros. Uno de ellos fue el de Diana Bolocco y Martín Cárcamo, quienes actualmente están en distintas casas televisivas.

Como recuerdo, la actual animadora de “Mucho Gusto” de Mega subió una foto con un excompañero de labores en “Vértigo” de Canal 13.

“Una maravillosa jornada que sin duda nos llena de orgullo!! Una vez más como chilenos mostramos lo mejor de nosotros ayudando a miles de personas adultas ❤️ #VamosChilenos“, dijo Bolocco por el logro alcanzado.

Sin embargo, muchos de sus seguidores comentaron que la jornada fue “campaña por el Apruebo” a una Nueva Constitución, lo que no fue del gusto de todos.

“Una maravillosa jornada del apruebo👏🏻👏🏻👏🏻 simplemente me decepcionaron, era una campaña para adultos mayores o para el apruebo??”, “Lamentable que lo politicen, muchas personas que no estamos de acuerdo cambiamos la tele”, “Triste que hayan politizado una campaña solidaria, no se logró la unión ni la ayuda esperada”, “Un gran pena ,la finalidad eran los abuelos de nuestro país y convirtió en politiquería 😩😩”, fueron los comentarios inesperados.

Revisa la publicación: