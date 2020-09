“Le quiero pedir disculpas”: el incómodo momento que protagonizó Diana Bolocco en “Mucho Gusto”

Este lunes, en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, el médico broncopulmonar Felipe Rivera protagonizó una incómoda situación con la animadora del espacio, Diana Bolocco.

¿Qué pasó? El ministro de Educación, Raúl Figueroa, estuvo invitado y habló del potencial regreso a las clases presenciales en medio de la crisis sanitaria. El doctor quería realizarle algunas consultas, pero no lo logró y esto causó su enojo con la periodista.

“Yo vengo acá hace mucho tiempo y siempre me he sentido muy cómodo en Mega, excepto el día de hoy. Porque realmente estar sentado dos a tres horas y que no se me permita hacer preguntas, porque no se me permitió hacer preguntas al ministro de Educación, eso está en contra de mi pensamiento”, sostuvo.

“Quiero expresar en ese sentido que la incomodidad implica, da esa sensación, que este rato he estado un poco de más. Muchas gracias por darme la palabra, es lo que quería decir”, complementó Rivera, quien obtuvo respuesta por parte de Bolocco.

“Yo le encuentro toda la razón, y le quiero pedir disculpas y comentar que fue por un tema de tiempo. No es que no quisiéramos que le preguntara algo al ministro”, expresó la comunicadora.

Mira el momento a continuación