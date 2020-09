“No me gusta exponerlos a nada, pero esta vez no me aguanté”: Paola Troncoso le dedicó conmovedor mensaje a su hijo en el día de su cumpleaños

Durante la jornada del sábado pasado, la actriz Paola Troncoso compartió una emotiva publicación en sus redes sociales, y particularmente en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 484 mil seguidores.

La intérprete publicó una bella postal de su hijo, junto a la cual expresó un sensible mensaje hacia el pequeño en el día de su cumpleaños.

“Pocas veces muestro a mis hijos, porque no me gusta exponerlos a nada, pero esta vez no aguanté de hacerlo porque mi pequeño estuvo de cumpleaños, cumplió 11 años y estoy tan orgullosa del él“, comenzó expresando Paola.

A esto añadió que “Lo he criado sola, como muchas madres lo hacen con sus hijos, y estoy tan feliz y agradecida de lo que he conseguido porque eres un niño con un alma tan hermosa. Te amo hijo de mi corazón!!!❤️❤️❤️❤️❤️ Mi moreno maravilloso!!!!!”, declaró finalmente.

Revisa la publicación a continuación: