“¡Provocan asco!”: Patricia Maldonado se va en picada contra propaganda del “Apruebo” en “Vamos Chilenos”

La animadora Patricia Maldonado cuestionó duramente la propaganda del “Apruebo” durante la campaña “Vamos Chilenos” que se efectuó durante este fin de semana por la televisión nacional.

Cabe recordar que fue particularmente la actriz Sigrid Alegría, quien, en medio de su presentación, mostró un pañuelo con la frase “Apruebo”, haciendo referencia al Plebiscito que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre.

“Me voy a dirigir a los pseudo artistas que estuvieron en el espectáculo. Cuando yo dije que hay gente que ni siquiera pueda criar piojos, justamente son personas como ellos, no les aparecen piojos, no tienen nada que comer, los piojos no tienen nada que comer en esas cabezas“, comenzó expresando.

A esto agregó que “cuando usted es capaz de utilizar un acto tan bonito, tan cálido, un acto donde se está tratando de ayudar a la tercera edad que está tan desvalida en este país… hay viejitos que mueren solos, es un acto que no me cabe duda que se hizo con la intención de ayudar”.

“Yo no le voy a prestar ropa a don Mario Kreutzberger, no tengo por qué, pero creo que a él se lo baipasearon, porque él estaba en su casa, era una transmisión de esa manera. Cuando un pseudo artista se aprovecha de un acto como este, donde se está juntando recursos, sobre todo por empresarios, para ayudar a la tercera edad… ¡son unos caras de raja! porque yo le puedo asegurar que ninguno de esos perros sacó una moneda de su bolsillo para entregar“, añadió la exrostro de Mega durante su programa “Las Indomables”.

Asimismo, expresó que “no fueron ningún aporte ustedes, muy por el contrario, utilizaron un escenario para hacer un acto político, hay lugares y lugares para hablar de política“.

“Hagan un acto político, perfecto, ustedes están por el Apruebo, si están en todo su derecho, así como nosotros estamos por el Rechazo estamos en nuestro derecho, pero no vamos a ocupar un escenario para hablar de eso. Eso es fomentar la violencia, eso es incitar al odio”, declaró Maldonado durante su programa.

Finalmente aseguró que “jamás he ocupado un escenario para hablar de política. Ustedes no tienen respeto ni siquiera por ustedes mismos. Ustedes no fueron a actuar a beneficio de los ancianos, fueron a actuar en beneficio político, para sus campañas políticas, ¡dan vergüenza! ustedes son las personas que provocan asco“, finalizó.