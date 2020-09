Antonio Vodanovic desclasificó quién era el candidato para animar el Festival de Viña tras su salida

El mítico animador del Festival de Viña del Mar, Antonio Vodanovic, fue el nuevo invitado al programa de CHV “CHVEnCasa”, en donde habló con Nicolás Copano sobre su experiencia en la Quinta Vergara y por qué decidió retirarse.

“¿Cuándo fue que dijiste ‘ya es el momento de moverme’?”, le consultó el periodista, a lo que recibió la respuesta de Vodanovic, que tomó esta determinación a fines del Festival del 2005.

“La noche final yo dije ‘no vuelvo más’, pero me quedaba un año de contrato, por lo tanto me fui de vacaciones pensando cómo lo podía hacer para no regresar a Viña, ¿y por qué no? porque ya no era capaz de soportar la tensión, el estrés, la responsabilidad“, sostuvo el animador.

En esta línea agregó: “ya no tenía la motivación con el estilo musical que estaba llevando Viña, estaba llegando reguetón, otro tipo de música que a mí no se me hacía cómodo“.

“Y cuando ya empiezas a no conocer a estos nuevos artistas porque no forman parte de tu generación, yo creo que llega el momento de la honestidad y decir ‘si no vibro con lo que estoy presentando, mejor no estar“, sostuvo.

Por otro lado Copano recordó que Ricardo Montaner fue elegido para animar el evento luego de que, según Vodanovic, “nadie quiso animar el Festival de Viña“.

Tras esto, pasó a desclasificar quien fue una de las opciones: “El gran candidato era Lucho Jara y Luis no quiso, dice que no se atrevió, yo creo que tenía otros intereses, pero en realidad no encontraron un animador chileno y le pidieron a Ricardo Montaner, que afortunadamente tenía a Myriam Hernández al lado, que lo apuntaló en lo que podía”, cerró Antonio.

