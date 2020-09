Daniel Fuenzalida se ausentó de programa “Me Late” tras delicado estado de su madre a causa del Covid-19

View this post on Instagram

No me cansaré de pedir y pedir por mi mamá, ella es muy creyente en el, a mi me salvo, ojalá me escuche!! Y muchas gracias a todos pero a todos los que me han dicho que han rezado, han prendido una velita, han mandado energías, no importa el credo, la religión, el santo, todo lo que se manda al universo con buena intención resulta, muchas gracias a todos!!!