“Es una herida que no he podido cerrar”: Hermanos Longton se emocionaron al recordar a su padre fallecido

En una nueva emisión del programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, se vivió un emotivo momento protagonizado por los hermanos Arturo y Andrés Longton.

Esto, luego de que los conductores del espacio les recordaran a su padre, el exdiputado Arturo Longton, quien falleció en 2015 debido a un paro cardiorrespiratorio.

“Me cuesta hablar de mi papá”, confesó Andrés Longton, añadiendo que “es una herida que no he podido cerrar, me ha costado mucho, lo siento conmigo todo el rato“.

“Mi papá dejó una vara muy alta en cuanto a su labor como parlamentario y a cómo desarrolló esa labor, porque a él le gustaba lo que hacía, apasionado con la política, iba de frente, con convicciones. Él perseguía lo que era justo”, expresó sumamente emocionado.

Asimismo, el diputado señaló que las decisiones que él ha tomado han sido “con el corazón y la razón. Él se atrevió a cruzar fronteras, a pesar que iba a ser mal mirado por los suyos y le dio lo mismo. Nunca traicionó su sentir y yo me inspiro en eso”.

Finalmente Andrés hizo un mea culpa y expresó que “pude haber hecho más, pude haberlo acompañado más o haber hablado más con él. Cuando pierdes los cargos, hay mucha gente que te deja. Lo dejaron bien tirado a mi papá”, dijo el parlamentario.

Por su parte, Arturo señaló que “me duele porque en esa época yo estaba bien y no lo ayudé. Sabía que estaba mal, pero las peleas, el rencor… Hoy me doy cuenta que lo criticaba por cosas en las que me parezco a él”, indicó.

“Sus amigos lo dejaron. Pude haberle tendido una gran mano, decirle no sé viajemos…”, señaló, sin poder continuar con su idea debido a la emoción que sentía.