“Me cuestiono todo, mi relación amorosa y mis deseos de seguir actuando”: Leonor Varela abordó la muerte de su hijo en entrevista con Diana Bolocco

La actriz Leonor Varela abordó la partida de su hijo Matteo, en una íntima conversación con la animadora Diana Bolocco a través de Instagram.

En la entrevista, Varela explicó que “cuando mi hijo parte, todo lo que habían sido esos seis años de vida con él, todo lo que yo era, se rompe, literalmente, mi ego, mi estructural mental de mi misma se desmorona, se cae. Me cuestiono todo, mi relación amorosa, mi capacidad de dar algo, mi deseo a seguir actuando, todo, me lo cuestiono todo, mis amistades…“, comenzó expresando.

A esto agregó que “en el proceso de rearmarse ahora nuevamente con otra vida cotidiana, con otras exigencias, yo me encontré cesante, no sabía que hacer de mi día, tenía tanto tiempo que era una cosa que yo no conocía“, comentó la actriz.

Finalmente explicó que “en ese proceso como de rearmarse yo encontré la habilidad de estar más presente en el aquí y ahora”.

Cabe recordar que su hijo Matteo falleció en noviembre de 2018 debido a una enfermedad degenerativa llamada leucodistrofia.