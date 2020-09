Pablo Alborán tras confesar su homosexualidad: “He recibido un aluvión de amor”

Fue en junio pasado cuando el cantante español Pablo Alborán confesó a sus seguidores que es homosexual, generando rotundo apoyo entre los internautas.

En esta ocasión volvió a hablar del tema, indicando que “he recibido un aluvión de amor y de historias que te juro que no imaginaba”, en conversación con la revisa GQ.

“No lo planeé ni tampoco fue una decisión muy pensada. Fue un fin de semana que tuve que subir a Madrid por trabajo, vi cómo estaba la ciudad, vi mi casa vacía… lo que todo el mundo ha vivido en algún momento estos últimos meses, creo, ese sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete”, comenzó expresando.

En este contexto, añadió que “volví a casa y de repente dije: ‘yo quiero construir también"”, aseguró Pablo, agregando que “aunque yo he vivido y tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera de una ‘pillada’. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado”.

“He recibido un aluvión de amor y de historias que te juro que no imaginaba. De madres que hablaban con sus hijos gracias al video, de hijos que le enseñaban el video a sus pares y solo con verlo ya no tenían nada más que decir… tengo la piel de gallina cuando lo recuerdo”, aseguró el artista español.

Además, explicó que “me han dicho de todo: que si había amenazas, que si había una pillada… pero de verdad ¡es que no hay nada!”.

“Yo mi vida la he vivido siempre normal. De hecho, mis canciones no tienen género desde hace muchísimos años, pero porque yo entiendo la música de otra manera, no tiene que ver con si te gustan los hombres o las mujeres, es una forma de entender el amor”, finalizó expresando.