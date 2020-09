Yuli Cagna enseñó cómo quedó su nueva intervención estética en su rostro tras inyectarse botox

La exchica reality Yuli Cagna se sometió a un retoque ambulatorio que se hizo en su cara. La modelo argentina compartió este proceso a través de las redes sociales, donde enseñó el cambio.

“Hay dos cosas que me hice para este viaje, y que les prometí que les iba a mostrar los resultados y todavía no lo hice. Uno era el relleno de labios, que no se los puedo mostrar porque tengo este horrible herpes gigante y asqueroso, y lo otro, es el botox para las arrugas de la frente“, sostuvo, refiriéndose a su viaje a Nueva York por trabajo y vacaciones.

En este sentido, enseñó el antes y después: “Estoy haciendo el mismo movimiento, abriendo los ojos lo más que puedo. Ni una sola arruga. Es totalmente increíble como desaparecen por completo“, afirmó la joven de 28 años.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: