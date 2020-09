“Estés donde estés mi querida abuelita…”: El desgarrador mensaje que compartió César Campos en su Instagram

View this post on Instagram

¡100 AÑOS! Un siglo habría cumplido hoy mi querida abuelita Elsa. . Una mujer y madre ejemplar, de quien tanto aprendí con su experiencia de vida pese a vernos tan poco porque vivía en Concepción. . Estoy feliz de haber compartido con ella todo el 2001 cuando decidí ir a estudiar por un año periodismo en la Universidad de Concepción y me recibió con los brazos abiertos en su casa. . De ella aprendí lo que dije en un capítulo de “MásterChef”, que la preparación de alimentos es energía y que cuando uno cocina tiene que estar tranquilo y feliz porque "la harina no se une con la levadura si estás estresado". . Quizás muchos de nosotros vamos a superar una centuria y espero que cuando llegue ese momento nos sintamos satisfechos y felices por el camino recorrido. . Estés donde estés mi querida abuelita Elsa, te estamos celebrando porque siempre estás y siempre estarás con nosotros en nuestros corazones. . 💓¡Felicidades al Universo! . . #100años