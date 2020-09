TVN estrenará nueva temporada de “Sin Parche”: panelista de “Buenos Días a Todos” será el primer invitado

El programa que es conducido por el periodista Santiago Pavlovic, “Sin Parche“, regresará a las pantallas de TVN con una nueva temporada donde se abordará la intimidad de diversas personalidades nacionales.

El espacio, que debutará este jueves 24 de septiembre, ya tiene a su primer invitado confirmado y se trata nada menos que del Doctor Sebastián Ugarte, quien forma parte de “Buenos Días a Todos”, convirtiéndose en una figura familiar para los televidentes en estos tiempos de pandemia.

“Los médicos ganamos plata, y los sueldos son vergonzosamente altos“, es una de las frases que soltó el médico en el primer episodio de esta nueva temporada, donde también relató ataques que sufrió trabajando en el área de la salud.

“No sólo lo rayaron, me quebraron los vidrios, me rajaron los neumáticos, entregué el auto en parte de pago para sacar otro auto: un colega mío compró el auto y después me contó que, para su sorpresa, le habían prendido fuego al auto“, es parte de lo que narró el especialista.