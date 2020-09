Maura Rivera aclaró por qué compartió una imagen desde una clínica: “Mucha gente me escribió preocupada”

La bailarina Maura Rivera es una activa usuaria de Instagram, plataforma en donde cuenta con casi 1,5 millones de seguidores y comparte momentos de su día a día, así como de su familia.

La ex “Rojo” causó preocupación entre sus fans luego de compartir una imagen en la stories desde una clínica, por lo que la teoría de que se encontraba con Covid-19 rápidamente se tomó las redes. No obstante, lo ocurrido era distinto.

En ese sentido, ella misma explicó por qué asistió al recinto: “Ayer subí una historia que estaba en la clinica, y mucha gente me escribió preocupada, les quiero decir que estoy bien, no estoy enferma“, partió señalando.

“Fue un procedimiento ambulatorio, me tenían que extraer un dispositivo que se llama “Mirena” (…) es para no tener guaguas, anticonceptivo“, agregó luego, asegurando además que no sería para tener un nuevo bebé.