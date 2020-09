“No puedo creer que esté escribiendo esto”: Coté López explicó por qué no publica fotos de sus hijas

No hay duda que Coté López es una activa usuaria de Instagram, plataforma en la que constantemente comparte diversos momentos de su día a día, así como algunos curiosos mensajes.

En este sentido la modelo y escritora ahora se dio el tiempo de responder a algunas preguntas incómodas que realizaban los cibernautas, como por qué no comparte fotografías de sus trillizas, Isidora, Rafaella y Rebeca, de 10 años.

“A las niñas no les gusta tomarse fotos prácticamente nunca, solo cuando ellas quieren… eso no quiere decir que las ame menos … CHEMIMAREEE Jajajajaja no puedo creer que esté escribiendo esto pero es que hay de tooooodo en el reino del señor Jajajaja”, partió señalando la influencer en la plataforma.

La publicación sumó positivos comentarios, donde los internautas aseguraron que muchos se las daban de “expertos en crianza”, mientras que otros señalaban que sus hijos eran igual de esquivos con las fotografías.

Aquí puedes ver su publicación: