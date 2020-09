“Te veo más sexy”: Kel Calderón sorprendió con atrevida performance y encendió las redes

Raquel Calderón se ha mantenido activa en redes sociales pese al proceso judicial que enfrenta su hermano Hernán y su complicada relación familiar, mostrando su trabajo con distintas marcas y su iniciativa solidaria “Redes en caja”.

Pero lo que llamó la atención de sus últimas publicaciones es la sensualidad que ha desbordado en fotos y videos.

Es así como en su último registro de la aplicación de videos cortos TikTok, “Kel” jugó con dos diferentes looks para impresionar a sus seguidores.

“Confundida entre Insta, Twitter, tiktok, el canal de YouTube y Reels pero Challenge Accepted”, escribió.

Sus fanáticos no tardaron en responder: “Me encantan tus look kel, siempre guapísima”; “No sé.. Es idea mía o te veo mas sexy”, “Estás sexy totalmente… te pasaste!!😘”, “Me creo Punky y no te voy a mentir… 💕😄”, “Amo tu makeup😍😍😍cómo lograrlo😭”, “”Rockera total!!!! Te viene mucho!! Cariños Kell!!”, “Que brutal lo Rekia kel me dejaste ciego con tanto 🔥🔥🔥🔥🔥”.