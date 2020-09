“Disimula bien su depresión”: Belén Mora respondió a violento ataque en redes sociales 

Belén Mora respondió a una internauta que la criticó duramente en Instagram. La humorista manifestó que se sintió “violentada” y expuso el ataque que recibió.

“Me cae como el hoyo la Belén. Es pésima humorista, pesada, engreída, etc. Es buena actriz, pues disimula bien su depresión y lo medicada que anda todos los días, pero como cualquier mortal también tiene sus días malos que ni ella se aguanta. Todos tenemos derecho a opinión y así también debemos recibir las opiniones de los demás”, expresó una internauta en un comentario.

Las palabras de la mujer impactaron a Belén, quien decidió tomar un pantallazo de los dichos y publicarlos en su cuenta de Instagram junto a una potente respuesta.

“La mayoría de ustedes sabe que me importa muy poco lo que opine un hater. Pero publico este comentario en particular porque es violento, ME VIOLENTA y no tengo por que aceptarlo. No por ser ‘conocida’ tengo que mamarme este nivel de violencia y agresividad“, manifestó la humorista.

La publicación alcanzó los 5.200 Me Gusta. Además, Belén recibió cientos de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

Revisa la publicación a continuación: